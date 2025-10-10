Культура
Седокова вышла в свет с новым мужчиной после трагедии с Тиммой

Анна Седокова появилась на мероприятии с новым мужчиной после трагедии с Тиммой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: StarHit

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова вышла в свет с неизвестным мужчиной после потери бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает StarHit.

На кадрах с мероприятия артистка обнимает спутника со спины, улыбается и танцует под живое исполнение певицы Алсу. «42-летняя Анна действительно выглядела влюбленной», — говорится в материале.

Отмечается, что один из посетителей премии попытался снять происходящее, однако Седокова отняла у него смартфон. «До мероприятия Седокова успела выложить в соцсетях фото из кинотеатра, где отдыхала с таинственным спутником — вероятно, тем самым, с которым позже появилась на премии», — пишет издание.

На данный момент исполнительница не дает комментариев о возможном романе.

Ранее музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов объяснил, почему Анна Седокова продолжает получать негативные комментарии после трагедии с Янисом Тиммой.

