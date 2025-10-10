Скрывавшегося 13 лет после изнасилования и расправы россиянина нашли благодаря ДНК

Насильника из Саратова задержали через 13 лет благодаря работе экспертов

В Саратове к 17 годам колонии строгого режима приговорили россиянина, изнасиловавшего женщину и расправившегося с ней. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в сентябре 2012 года осужденный заметил на территории СНТ незнакомую женщину, изнасиловал ее и совершил над ней расправу. После спрятал тело потерпевшей, присыпав его землей. Много лет он скрывался в других городах. Следствие проверило на причастность к преступлению более 250 мужчин из числа ранее осужденных и ведущих асоциальный образ жизни. Вычислить личность удалось благодаря ДНК-профилю, который совпал с генотипом преступника.

После этого дело вновь возобновили, местоположение подозреваемого было установлено, а сам он был задержан.

Ранее благодаря экспертизе в Оренбургской области задержали мужчину за изнасилование и расправу над двумя женщинами в 2008 году.