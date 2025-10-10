Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:22, 10 октября 2025Силовые структуры

Скрывавшегося 13 лет после изнасилования и расправы россиянина нашли благодаря ДНК

Насильника из Саратова задержали через 13 лет благодаря работе экспертов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Саратове к 17 годам колонии строгого режима приговорили россиянина, изнасиловавшего женщину и расправившегося с ней. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в сентябре 2012 года осужденный заметил на территории СНТ незнакомую женщину, изнасиловал ее и совершил над ней расправу. После спрятал тело потерпевшей, присыпав его землей. Много лет он скрывался в других городах. Следствие проверило на причастность к преступлению более 250 мужчин из числа ранее осужденных и ведущих асоциальный образ жизни. Вычислить личность удалось благодаря ДНК-профилю, который совпал с генотипом преступника.

После этого дело вновь возобновили, местоположение подозреваемого было установлено, а сам он был задержан.

Ранее благодаря экспертизе в Оренбургской области задержали мужчину за изнасилование и расправу над двумя женщинами в 2008 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал появление у России нового оружия. Что об этом известно?

    Россиянам назвали проявляющиеся на пятках серьезные заболевания

    Росстат оценил динамику цен в России

    Бывшая сотрудница Первого канала заявила о депрессии и алкоголизме коллег из России

    Скрывавшегося 13 лет после изнасилования и расправы россиянина нашли благодаря ДНК

    Российского «Терминатора» предложили не переименовывать

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности

    Россиянке запретили использовать сперму не вернувшегося с СВО бойца для зачатия

    Популярная певица удалила 14-летней дочери веснушки против ее воли

    В Подмосковье мужчина оборудовал в квартире теплицу с коноплей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости