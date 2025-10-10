Силовые структуры
18:36, 10 октября 2025Силовые структуры

Сломанный нож спас таксиста от ревнивого россиянина

В Волгоградской области мужчина напал с ножом на таксиста из-за бывшей жены
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Волгоградской области местный житель напал с ножом на таксиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, подозреваемый развелся с женой. 5 октября женщина приехала на такси к дому бывшего, чтобы забрать вещи для себя и ребенка. Пьяный хозяин жилища приревновал экс-жену к водителю и набросился на него с ножом. После двух ударов нож сломался, тогда потерпевший смог заблокировать двери и уехать.

Возбуждено дело по статье о покушении. Подозреваемый уже задержан.

В Московской области агрессивный мужчина с ножом ворвался в Лобненскую больницу.

