Сломанный нож спас таксиста от ревнивого россиянина

В Волгоградской области мужчина напал с ножом на таксиста из-за бывшей жены

В Волгоградской области местный житель напал с ножом на таксиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, подозреваемый развелся с женой. 5 октября женщина приехала на такси к дому бывшего, чтобы забрать вещи для себя и ребенка. Пьяный хозяин жилища приревновал экс-жену к водителю и набросился на него с ножом. После двух ударов нож сломался, тогда потерпевший смог заблокировать двери и уехать.

Возбуждено дело по статье о покушении. Подозреваемый уже задержан.

