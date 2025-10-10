Собака спасла хозяина от ядовитой змеи и сама получила укус

В Китае собака встала на защиту хозяина и попала в клинику со змеиным укусом

В Китае собака пожертвовала собой, чтобы спасти хозяйку от ядовитой змеи. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Хэбэй в конце августа, когда женщина по имени Мэн вышла, услышав тревожный лая пса по кличке Дуодо. Он заметил в саду змею — короткохвостого щитомордника, одну из самых ядовитых рептилий региона. Заметив опасность, другая собака Мэн, двухлетний сиба-ину по кличке Хэтао встал на защиту хозяйки и получил смертельно опасный укус.

«Хэтао всегда первой бросается защищать семью», — отметила Мэн в интервью. По ее словам, когда змея поползла в ее сторону, собака мгновенно бросилась вперед и вступила в схватку с рептилией. Только спустя несколько минут хозяева обнаружили на морде животного след укуса и заметили, что тело питомца начало неметь.

Ситуация осложнилась отсутствием в местной ветеринарной клинике противоядия. Пока Мэн оставалась с собакой, ее супруг предпринял экстренную поездку в Пекин, находящийся в нескольких часах езды, чтобы найти необходимую сыворотку. «Я плакала каждый раз, когда Хэтао скулила от боли», — поделилась переживаниями хозяйка. Она всю ночь дежурила у лежанки питомца и поила его водой каждые полчаса.

Благодаря оперативным действиям владельцев и длительному лечению, через неделю состояние Хэтао стабилизировалось.

