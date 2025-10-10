Мир
15:46, 10 октября 2025Мир

Спор США и Китая в небе откроет окно возможностей для России

Авиаэксперт Гусаров: Россия может выиграть от авиаконфликта Китая и США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Обостряющееся противостояние между Вашингтоном и Пекином в сфере гражданской авиации может неожиданно обернуться выгодой для России. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал авиаэксперт Роман Гусаров.

По его словам, в ответ на давление со стороны США Китай способен пригрозить отказом от закупок американских самолетов, что может стать серьезным сигналом для Вашингтона. На этом фоне, отметил эксперт, Москва могла бы выступить с инициативой трехстороннего диалога для обсуждения взаимного возобновления авиасообщения.

Ранее стало известно, что американские власти рассматривают возможность запрета для китайских авиакомпаний использовать российское воздушное пространство при рейсах в США.

«Американские авиакомпании уже давно требуют от своих властей решить ситуацию с запретом на пролет в российском воздушном пространстве, благодаря которому китайские авиаперевозчики находятся в более выгодном положении», — пояснил Гусаров.

Он отметил, что инициатива Белого дома нарушает нормы международного воздушного права. «Вашингтон не может диктовать иностранным авиакомпаниям, через какие территории им летать», — подчеркнул эксперт.

По его словам, максимум, что могут сделать США, это определить точки входа на свою территорию, что не имеет прямого отношения к маршрутам через Россию. Гусаров добавил, что Китай не станет менять маршруты, а, скорее всего, пригрозит Вашингтону ответными мерами, к примеру, отказом от Boeing в пользу Airbus.

Эксперт также отметил, что действия США являются попыткой склонить Китай к переговорам, хотя сама позиция Вашингтона выглядит противоречиво.

«Россия не раз предлагала начать восстановление отношений с возобновления авиасообщения. Это выгодно и американцам», — напомнил он.

При этом, подчеркнул Гусаров, Москва также может извлечь пользу из конфликта и инициировать американо-российско-китайский диалог, чтобы добиться смягчения санкций. По мнению специалиста, это было бы выгодно всем трем странам.

