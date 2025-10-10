Мир
США захотели запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа хочет запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией, когда рейсы начинают или завершают маршрут в США. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что американские перевозчики давно подвергают критике действующее разрешение для компаний из Китайской Народной Республики (КНР) летать над территорией РФ при условии, что правительство Штатов запретило подобные перелеты отечественным авиакомпаниям.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ разрешил авиакомпании Air Serbia летать в Китай через Россию. Ведомство согласовало включение Шанхая в таблицу маршрутов, которая является приложением к двустороннему соглашению о воздушном сообщении между странами.

