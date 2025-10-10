Бывший СССР
Стало известно число обесточенных в ходе российского удара объектов в Киеве

ВС России ударами обесточили почти три тысячи объектов инфраструктуры в Киеве
Алевтина Запольская
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ударами по Украине обесточили почти три тысячи объектов инфраструктуры в Киеве. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале.

«Из-за вражеской атаки в столице сейчас без энергоснабжения находятся 2939 объектов инфраструктуры», — сказано в публикации.

По информации ведомства, на местах работают все городские службы.

В ночь на 10 октября армия России произвела массированную атаку на Украину. Под удар попали сразу несколько регионов, в том числе украинская столица и ее область.

Ранее стало известно, что в общей сложности аварийные отключения света идут в десяти регионах Украины. Также сообщалось о блэкауте на левом берегу Киева.

