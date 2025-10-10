Силовые структуры
16:09, 10 октября 2025

Суд закрыл заседание об изъятии имущества бывшего главного кадровика Минобороны России

Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве закрыли процесс по иску об изъятии имущества у бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд будет рассматривать иск Генпрокуратуры в закрытом режиме. Речь идет о конфискации имущества на 500 миллионов рублей.

Среди богатств высокопоставленного военного коллекция уникальных монет. В их числе 55 червонцев из золота 999 пробы, монета с изображением Джорджа Вашингтона и статуи Свободы, серебряная монета «Чеченская Республика», монета Банка Танзании и набор из 12 монет «Своих не бросаем».

Кузнецова задержали 13 мая 2024 года. Тогда ему вменили получение взятки в виде дома и участка на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна.

