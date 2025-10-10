У берегов Филиппин зафиксировали еще одно землетрясение

У берегов Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Филиппин. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался в 40 километрах к востоку от города Манай — очаг залегал на глубине 61 километра.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предупредило, что волны цунами высотой от одного до трех метров возможны в отдельных районах Филиппин после землетрясения. Агентство Reuters со ссылкой на PHIVOLCS сообщило, что жителей прибрежных городов в центральной и южной части Филиппин предупредили о необходимости эвакуироваться в более возвышенные места.

Ранее землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Филиппинах. Его жертвами стали 69 человек. Землетрясение стало одним из самых сильных в стране за последний десяток лет.