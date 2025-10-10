Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:13, 10 октября 2025Мир

У берегов Филиппин зафиксировали еще одно землетрясение

У берегов Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Филиппин. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался в 40 километрах к востоку от города Манай — очаг залегал на глубине 61 километра.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предупредило, что волны цунами высотой от одного до трех метров возможны в отдельных районах Филиппин после землетрясения. Агентство Reuters со ссылкой на PHIVOLCS сообщило, что жителей прибрежных городов в центральной и южной части Филиппин предупредили о необходимости эвакуироваться в более возвышенные места.

Ранее землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Филиппинах. Его жертвами стали 69 человек. Землетрясение стало одним из самых сильных в стране за последний десяток лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стоит выкинуть». Трамп предложил исключить Испанию из НАТО. Какая претензия у президента США к европейской стране?

    В Бундестаге рассказали о главной помехе в борьбе с дронами в Германии

    Первый удар гибрида ракеты и бомбы по Днепру сняли на видео

    Земфира сохранила права на сотни своих песен в России

    Марочко рассказал об отводе командования ВСУ из Северска

    Ушедший из России технологический гигант зарегистрировал в стране товарный знак

    Любовники занялись сексом в туалете для инвалидов на глазах у свидетелей

    46-летняя Кейт Хадсон опубликовала откровенное фото перед выходом в свет

    Парам подсказали необычный способ заниматься сексом

    В российском городе задержали сбившего людей на остановке водителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости