Ушедший из России технологический гигант зарегистрировал в стране товарный знак

Компания Dyson Technology Ltd зарегистрировала в РФ товарный знак

Компания Dyson Technology Ltd, прекратившая свою деятельность на российском рынке в 2022 году, 8 октября зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Dyson. Об этом сообщили «Ленте.ру» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Согласно документам, исключительные права на товарный знак будут закреплены за организацией до февраля 2035 года.

Под брендом Dyson компания сможет выпускать в России пылесосы, очистители воздуха, сушилки для рук, вентиляторы, обогреватели, фены, светильники и другие товары. Также организация сможет заниматься арендой соответствующих бытовых приборов.

По данным Rusprofile, юридическое лицо ООО «Дайсон», представлявшее организацию в РФ, было ликвидировано в сентябре 2025 года. Фирма работала на российском рынке с 2007 года.

1 апреля сингапурский бренд Dyson выпустил рекламу стайлера для бровей и развеселил россиянок. Компания опубликовала видео, в котором представила новое устройство для укладки бровей.

Русскоязычные пользовательницы сети с юмором отреагировали на новинку. «Оно мне точно надо!», «Дайсон, который я могу себе позволить», «Гель для бровей от Pusy нервно курит в сторонке», «Я еще на фен не накопила, а тут уже стайлер для бровей вышел», «Наконец-то у меня будет Дайсон», «Сомнительно, но окэй», — высказывались они.

