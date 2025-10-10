Экономика
11:06, 10 октября 2025

В Китае ввели портовый сбор с американских кораблей

Минтранс КНР: Китай с 14 октября вводит портовый сбор для кораблей из США
Вячеслав Агапов

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ryan M. Breeden / Reuters

С 14 октября Китай вводит портовый сбор для судов из США. Об этом со ссылкой на заявление Минтранспорта КНР сообщает РИА Новости.

Власти начнут взимать с кораблей, принадлежащих или используемых компаниями США, построенных в стране или ходящих под ее флагом, а также с тех судов, в которых американские компании, другие организации или частные лица прямо или косвенно владеют 25 процентами или более акций.

«С 14 октября будет взиматься сбор в размере 400 юаней (порядка 56 долларов) за тонну нетто, с 17 апреля 2026 года — 640 юаней (89 долларов) за тонну нетто, с 17 апреля 2027 года — 880 юаней (123 доллара) за тонну нетто, с 17 апреля 2028 года — 1120 юаней (157 долларов) за тонну нетто», — пояснили в ведомстве.

Меры объясняют ответным шагом на введение США портового сбора для китайских кораблей. Власти КНР предупреждали, что отреагируют на введение в США сборов с судов китайского производства еще в апреле 2025-го.

Тем временем администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа хочет запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией, когда рейсы начинают или завершают маршрут в США. Американские перевозчики давно подвергают критике действующее разрешение для компаний из Китайской Народной Республики (КНР) летать над территорией РФ при условии, что правительство Штатов запретило подобные перелеты отечественным авиакомпаниям.

