10:42, 10 октября 2025Мир

В Кремле сочли труднообъяснимой и оголтелой позицию Европы по Украине

Песков: Европа склоняет Украину в сторону оголтелого милитаризма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladimir Andreev / URA.RU / Globallookpress.com

Европа склоняет Украину в сторону своей оголтелой милитаристской позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля счел труднообъяснимыми взгляды европейцев на украинский кризис. «Киевский режим всячески сподвигается на такую позицию европейцами», — подчеркнул он.

Ранее Песков заявил, что украинские власти, воодушевленные странами Европы, не тяготеют к миру. По его словам, Киев не отвечает на проекты документов, переданные в Стамбуле. Он добавил, что украинская делегация также не ответила на предложение о создании трех контактных профильных групп по вопросам урегулирования.

Представитель Кремля предположил, что отсутствие мотивации Киева к развитию переговорного процесса объясняется ожиданиями позитивной динамики на фронте.

