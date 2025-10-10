В ЛНР призвали не распространять информацию с сайта «Миротворец»

Савенкова: Информацию о россиянах с «Миротворца» нельзя распространять

Информацию о россиянах, опубликованную на сайте «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) нельзя распространять, мировые платформы и мессенджеры должны отказаться от подобной деятельности. С таким призывом выступила писательница и журналист из Луганской народной республики (ЛНР) Фаина Савенкова в беседе с ТАСС.

«Я не буду касаться вопроса, борется ли "Миротворец" с врагами Украины или нет, но этот сайт нарушает главный мировой закон — разглашение личной информации. Telegram и другие мессенджеры, и социальные сети будут являться соучастниками преступления», — подчеркнула Савенкова.

Она отметила, что в базе данных украинского сайта находятся 327 детей, что создает опасность для их жизней: от преследований до насилия.

Савенкова начала получать угрозы после того, как отправила письмо в ООН. Она рассказала, что записала видеообращение к членам организации весной 2021 года. Когда видео удалось опубликовать, в ее сторону посыпались угрозы, а на украинском сайте «Миротворец» появились ее данные.