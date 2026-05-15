Бывший российский госслужащий лишился имущества на 310 миллионов рублей

В Дагестане суд конфисковал имущество экс-главы отделения Соцфонда на ₽310 млн

В Дагестане Буйнакский районный суд конфисковал имущество, принадлежащее бывшему главе отделения Социального фонда России и его семье на сумму более 310 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов республики.

По данным агентства, установлено, что в период с 2009 по 2024 год общий доход фигуранта, его гражданской супруги и сестры составил 11 миллионов рублей, но за указанный период они оформили имущество, стоимость которого превысила 78 миллионов рублей. По оценке экспертов, рыночная стоимость их имущества составляет более 310 миллионов рублей. Законное происхождение средств, на которые была куплена и построена недвижимость, бывший госслужащий подтвердить не смог.

Так, суд постановил обратить в доход государства шестиэтажное нежилое здание площадью 2,8 тысячи квадратных метров, два участка и квартиру площадью 72 квадратных метра. Вся недвижимость расположена в Буйнакске.

Ранее сообщалось, что бывший зампредседателя Краснодарского краевого суда Игорь Николайчук не смог обжаловать решение об изъятии в доход государства имущества на сумму более 13 миллиардов рублей.