20:17, 10 октября 2025

В МИД ответили на вопрос об отправке российских наблюдателей в Газу

МИД: В вопросе послевоенного устройства в Газе не стоит забегать вперед
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramadan Abed / Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) России ответили на вопрос о возможности отправки российских наблюдателей в сектор Газа, отметив, что в этой теме не стоит забегать вперед. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Относительно же различных аспектов постконфликтного восстановления и обустройства Газы, включая размещение на территории сектора неких "международных стабилизационных сил", формирование переходного правительства технократов и другое, то соответствующие механизмы и временные рамки еще только предстоит определить», — подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим в МИД призвали «не забегать вперед и не предвосхищать итоги такой серьезной работы». Представители министерства добавили, что комплекс вопросов, касающийся послевоенного устройства в Газе, потребует дополнительного согласования с участием всех вовлеченных сторон.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп дал личную гарантию, что Израиль не возобновит военную операцию в секторе Газа после заключения соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС.

