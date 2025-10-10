В Московской области для выпускников решили ввести упрощенную систему сдачи экзаменов

В Московской области для выпускников решили ввести упрощенную систему экзаменов. Речь идет об Основном государственном экзамене (ОГЭ), который сдается после девятого класса, передает «Интерфакс».

По данным агентства, выпускники подмосковных школ после девятого класса смогут поступать в колледжи после сдачи только двух экзаменов — по русскому языку и математике.

Эксперимент уже прошел в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Эти регионы участвовали в пилотном проекте.

Ранее стало известно, что Минпросвещения намерено продлить эксперимент и расширить список регионов для проведения аттестации по-новому.