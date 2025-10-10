Бывший СССР
10:43, 10 октября 2025Бывший СССР

В Полтавской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Полтавской ОВА сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в результате удара в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут в Telegram-канале.

«Из-за вражеской атаки энергетической инфраструктуры Полтавщины в области перебои с электроснабжением», — написал украинский чиновник.

По его словам, в области было применено десять очередей графика аварийных отключений электроэнергии.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли новый удар по Киеву, а также атаковали Кременчугскую ГЭС и Криворожскую ТЭС. Также в Запорожье повреждена газовая инфраструктура.

