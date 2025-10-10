В Раде раскрыли подробности удара ВС России по Киеву

Депутат Рады Кучеренко: На одной из ТЭЦ Киева пострадали блочные трансформаторы

В Киеве на одной из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в результате удара Вооруженных сил (ВС) России пострадали блочные трансформаторы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Блок не может выдать в сеть мощность. (...) Трансформаторы были незащищены. (...) Киевские ТЭЦ — это собственность города, то есть полная ответственность Киевского горсовета и КГГА (Киевской городской госадминистрации)», — написал парламентарий.

Кучеренко также рассказал, что киевские депутаты проголосовали за выделение себе по 12,5 миллиона гривен (более 24 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») каждому для «выполнения депутатских обещаний». Он назвал данную программу наглой по отношению к налогоплательщикам в украинской столице при имеющихся проблемах с энергетической инфраструктурой.

Армия России нанесла массированный удар по Украине в ночь на 10 октября. В результате были поражены цели сразу в нескольких регионах страны, включая столицу.