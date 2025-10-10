Наука и техника
В РАН спрогнозировали дату сожжения Земли Солнцем

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Солнце через пять миллиардов лет превратится в красного гиганта и сожжет ближайшие к нему планеты Меркурий, Венеру и Землю. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, после этого оно станет фактически вечным белым карликом. Затем, по мнению Богачева, станет фактически вечным объектом, если слово «вечность» вообще уместно в отношении Вселенной.

Между тем, на протяжении всего времени до этого Солнце будет светить стабильно, а на Земле сохранятся довольно комфортные условия для существования и человека, и биосферы, подчеркнул он.

Ранее сообщалось о снятии рисков геомагнитных возмущений — обстановка в околоземном пространстве стабилизировалась после непродолжительного геомагнитного возмущения. По словам специалистов, до конца текущей недели магнитных бурь на Земле не ожидается.

