В России изъяли из оборота тысячи БАДов

Роспотребнадзор изъял из оборота в России свыше 2,7 тысячи БАДов

По результатам проверок сотрудники Роспотребнадзора изъяли из оборота в России свыше 2,7 тысячи несоответствующих обязательным требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС) БАДов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из оборота, в частности, были изъяты 2,7 тысячи некачественных БАДов компании «Органик Трейд». В продукции индивидуального предпринимателя (ИП) Мамулова эксперты обнаружили несоответствия маркировки. Информация на этикетках 49 БАДов, отметили в Роспотребнадзоре, не соответствовала действительности. На этом фоне предпринимателя предупредили о недопустимости введения потребителя в заблуждение.

Несоответствие требованиям ТР ЕЭАС было также выявлено у продукции «Велайф» (изготовитель ТМ Velife), «Полярис» (изготовитель ТМ «Здравсити.ру»), «Сапплемент Групп» (изготовитель ТМ Supplnorm) и «Тымлатского рыбокомбината» (изготовитель ТМ «Тымлатский РК»). Представителей компании «Интернет решения» ведомство проинформировало о нарушении обязательных требований при реализации партии БАДов, приобретенной на маркетплейсе Ozon.

Ранее сотрудники Роскачества провели проверку в отношении 15 торговых марок БАДов, содержащих группу полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3). По итогам исследования выяснилось, что у половины протестированных продуктов фактическое содержание жирных кислот оказалось ниже заявленного на упаковке. В числе нарушителей были указаны вышеперечисленные производители — «Тымлатский РК», Biopharma, «Здравсити.ру», Moloday, Supplnorm и Velife.

В прошлом году Роспотребнадзор в России изъял из оборота 118 тысяч упаковок содержащих гормон сна БАДов. Производители этих биологически активных добавок были зарегистрированы в Армении. В составе этих БАДов числился симетикон (препарат, уменьшающий метеоризм), а также регулирующий циркадные ритмы мелатонин. Эти синтетические лекарственные субстанции и гормоны запрещается добавлять в состав БАДов. Они считаются фармацевтическими субстанциями и самостоятельными лекарствами.