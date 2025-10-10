Россия
В России ответили на слова украинского депутата о нокдауне Украины

Депутат Колесник: Удар по критической инфраструктуре Украины был очень тяжелый
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Удар по критической инфраструктуре Украины был очень тяжелым и перейдет ли он в нокаут, будет решать Россия, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк заявил, что ночная атака российских войск на Украину, которая привела к отключению света в столице и других регионах, отправила Киев в нокдаун, но не в нокаут. Он добавил, что на восстановление энергетических объектов Украине с каждым разом требуется все больше времени.

По словам Колесника, Украина не скоро оправится от российского обстрела в ночь на 10 октября. По его словам, удар по критической инфраструктуре, которая снабжает энергией большинство предприятий промышленного комплекса, был тяжелым.

«Говорят, что такой себе нокдаун, потому что ВСУ продолжают воевать. Но с боеприпасами, с изготовлением оружия на территории Украины будет теперь не очень здорово, тем более, что наши войска сейчас стали разрывать логистическую цепочку с поставками с Запада. Более того, это только начало, потому что, если будет нокаут, никто уже ничего сказать не сможет», — прокомментировал депутат.

Ранее Нагорняк заявил, что Украине нужно перенимать опыт японского закаливания детей на фоне отключений отопления. Он отметил, что в Японии в детских садах вообще отсутствует отопление, еще и раскрывают настежь окна и двери.

