В России рассказали о возможной незаконной военно-биологической деятельности стран НАТО

Гатилов: Страны НАТО могут быть вовлечены в военно-биологическую активность

Члены НАТО могут быть вовлечены в незаконную военно-биологическую деятельность, которая проводится за пределами территории стран альянса. Такое предположение высказал постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, пишут «Известия».

«С высокой долей уверенности можно предполагать, что в незаконную военно-биологическую активность за пределами национальных территорий так или иначе вовлечены многие государства — члены НАТО», — отметил он.

По словам дипломата, предположение о возможности подобной деятельности основывается на том, что страны НАТО проводят координацию между собой, обмениваются информацией, а также оказывают содействие друг другу.

Ранее издание Politico написало, что Украина превратилась в огромную лабораторию военного искусственного интеллекта, а западные оборонные компании используют опыт конфликта для совершенствования вооружений.

В свою очередь, в Совбезе РФ рассказали, что НАТО готовится к боевым действиям на морском дне и в связи с этим занимается разработкой соответствующей доктрины для проведения военных операций в таком пространстве. Морское дно может стать для альянса новой сферой противоборства.