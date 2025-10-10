Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:07, 10 октября 2025Мир

В России рассказали о возможной незаконной военно-биологической деятельности стран НАТО

Гатилов: Страны НАТО могут быть вовлечены в военно-биологическую активность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

Члены НАТО могут быть вовлечены в незаконную военно-биологическую деятельность, которая проводится за пределами территории стран альянса. Такое предположение высказал постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, пишут «Известия».

«С высокой долей уверенности можно предполагать, что в незаконную военно-биологическую активность за пределами национальных территорий так или иначе вовлечены многие государства — члены НАТО», — отметил он.

По словам дипломата, предположение о возможности подобной деятельности основывается на том, что страны НАТО проводят координацию между собой, обмениваются информацией, а также оказывают содействие друг другу.

Ранее издание Politico написало, что Украина превратилась в огромную лабораторию военного искусственного интеллекта, а западные оборонные компании используют опыт конфликта для совершенствования вооружений.

В свою очередь, в Совбезе РФ рассказали, что НАТО готовится к боевым действиям на морском дне и в связи с этим занимается разработкой соответствующей доктрины для проведения военных операций в таком пространстве. Морское дно может стать для альянса новой сферой противоборства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России впервые атаковала Днепропетровск гибридом ракеты и планирующей авиабомбы. Пролет снаряда попал на видео

    СК рассказал версию пропажи семьи в Красноярском крае

    На Украине перекрыли движение по дамбе ДнепроГЭС

    В России предрекли отказ США от ответственности за применение ракет Tomahawk

    В Днепропетровске начался пожар после взрывов

    ВС России уничтожили обстреливавший Белгородскую область расчет БПЛА

    Стало известно о большой стратегии Трампа в отношении России

    В России изменились цены на жилье

    Врач оценил эффективность новомодной процедуры по увеличению клитора

    Американский полковник заявил о провале подготовки Европы к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости