В России высказались о готовности противостоять возможному наступлению ВСУ

Депутат Колесник: Лучшая оборона для ВС РФ — это наступление

Лучшая оборона для Вооруженных сил России (ВС РФ) — это наступление, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о готовности противостоять возможному контрнаступу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Наша армия готова ко всему: и к наступлению, и к обороне. У них был контрнаступ, мы их размотали так, что они понесли большие потери, по сей день не могут собраться. Они, может, и попытаются провести контрнаступ, но не глобальный, а локальный. Они все рвутся в Курскую область, в Брянскую, в Белгород. Но у нас там все нормально с обороной», — прокомментировал Колесник.

Депутат отметил, что Киев специально нагнетает обстановку, говоря о подготовке к наступлению, чтобы посеять панику среди российских граждан.

«Это бесполезная затея. Но готовиться все равно надо к любому развитию событий. Поэтому надо отнестись к этому серьезно, но не перебрасывать силы в оборону. Все-таки лучшая оборона — это наступление», — заключил он.

Ранее военный эксперт Михаил Тимошенко допустил, что ВСУ могут в ближайшее время объявить о новом контрнаступлении. По его словам, это необходимо для поддержания морального духа военнослужащих и населения. Однако эксперт отметил, что ВСУ не имеет достаточно сил для этого шага.