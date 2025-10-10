Россия
В российском городе автомобиль сбил инвалида на пешеходном переходе и попал на видео

В Петрозаводске автомобиль сбил инвалида на пешеходном переходе. Ролик опубликовал Telegram-канал «Газета.ru».

На кадрах видно, как на пешеходном переходе машина наезжает на инвалида в коляске. От удара пострадавшего отбросило на несколько метров, а кресло разлетелось. Известно, что за рулем автомобиля был 74-летний местный житель.

Мужчину забрали в больницу, информации о его состоянии на данный момент нет.

В этот же день в Краснотурьинске Свердловской области мусоровоз переехал 89-летнюю пенсионерку и попал на видео. На кадрах видно идущую по дороге женщину. На нее наезжает двигающийся задним ходом мусоровоз.

