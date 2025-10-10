Россия
14:10, 10 октября 2025

В российском психоневрологическом интернате произошло обрушение

Стена обрушилась в психоневрологическом интернате на Кубани, пострадала женщина
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В психоневрологическом интернате под Курганинском в Краснодарском крае произошло обрушение. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

В Константиновском психоневрологическом интернате, как уточнили в надзорном ведомстве, обрушилась стена. Это произошло во время работ по укреплению фундамента, пострадала 62-летняя постоялица — ее госпитализировали.

«В ходе проверки будет дана оценка качеству проведения ремонтных работ, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре. Там добавили, что в других корпусах интерната из-за обрушения пришлось разместить 76 постояльцев.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся психоневрологический интернат № 2, сотрудников и постояльцев эвакуировали. Огонь распространился на 40 квадратных метров в здании на Санкт-Петербургском шоссе. Никто не пострадал.

