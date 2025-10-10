В Сенат США внесли резолюцию с обвинениями в адрес России

В Сенат США внесли резолюцию, осуждающую нарушения воздушного пространства НАТО якобы со стороны России. Текст документа опубликован на сайте Конгресса.

«[Сенат] осуждает вторжение России на территорию и в воздушное пространство стран — членов НАТО (...) подтверждает обязательства НАТО по статье 5 о коллективной самообороне», — говорится в документе.

Автором резолюции является сенатор от Демократической партии Ричард Дурбин, в ее поддержку выступили еще девять сенаторов от обеих партий.

Ранее Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Европейского союза (ЕС) сбивать российские самолеты в воздушном пространстве ЕС. Документ поощряет любые инициативы, которые позволят европейскому объединению и его государствам-членам принимать «скоординированные, единые и соразмерные меры против всех нарушений их воздушного пространства».