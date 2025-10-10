Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:08, 10 октября 2025Мир

В Сенат США внесли резолюцию с обвинениями в адрес России

В Сенат США внесли резолюцию, осуждающую нарушения воздушного пространства НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

В Сенат США внесли резолюцию, осуждающую нарушения воздушного пространства НАТО якобы со стороны России. Текст документа опубликован на сайте Конгресса.

«[Сенат] осуждает вторжение России на территорию и в воздушное пространство стран — членов НАТО (...) подтверждает обязательства НАТО по статье 5 о коллективной самообороне», — говорится в документе.

Автором резолюции является сенатор от Демократической партии Ричард Дурбин, в ее поддержку выступили еще девять сенаторов от обеих партий.

Ранее Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Европейского союза (ЕС) сбивать российские самолеты в воздушном пространстве ЕС. Документ поощряет любые инициативы, которые позволят европейскому объединению и его государствам-членам принимать «скоординированные, единые и соразмерные меры против всех нарушений их воздушного пространства».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Самолет с пассажирами на борту едва не рухнул из-за нехватки топлива

    Токаев сделал одно предложение Путину

    Мировые цены на нефть упали до минимума с начала июня

    Известный режиссер сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости