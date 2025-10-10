Мир
01:50, 10 октября 2025Мир

В Швейцарии призвали Макрона покинуть пост президента Франции

NZZ: Макрон исчерпал себя как политический лидер
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Французский глава Эммануэль Макрон исчерпал себя как политический лидер. Ему пора покинуть пост президента, об этом написано в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Издание также называет самыми опасными тех политиков, «чей срок истек, но которые продолжают цепляться за власть». Таким оно видит Эммануэля Макрона, чья мания величия «больше не является эффективной с политической точки зрения».

«Политический театр Макрона больше не ценится: только 17 процентов французов по-прежнему доверяют ему, 73 процента хотят его отставки», — указано в статье.

Даже политические соратники, которые должны были бы его поддерживать, от него отстраняются, написали журналисты. Кроме того, в статье отмечается, что у Франции «огромный долг в размере 3,3 трлн евро».

Ранее американское издание WSJ также написало, что союзники президента Франции начали сомневаться, не доводит ли он «архитектуру французской демократии» до предела.

На фоне неуверенности партнеров сейчас Макрон кажется более одиноким, чем когда-либо.

Также на днях издание Politico написало, что европейские готовятся к завершению карьеры президента Франции после новости об отставке французского премьер-министра Себастьяна Лекорню.

