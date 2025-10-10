Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:43, 10 октября 2025Россия

В Совфеде назвали Трампа более достойным Нобелевской премии мира

Сенатор Джабаров назвал Трампа более достойным Нобелевской премии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп больше достоин Нобелевской премии мира, чем получившая ее лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, его слова приводит Life.ru.

По его словам, Трамп больше заслужил премию, так как добился перемирия в секторе Газа и попытался нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, он продолжает пытаться закончить боевые действия на Украине.

«Про этого лидера оппозиции из Венесуэлы никто даже не слышал. Но почему-то этот комитет всегда выбирает людей, которые выступают против своего государства, против своей страны, в данном случае — против Венесуэлы», — сказал парламентарий.

Он назвал Нобелевский комитет ангажированным и скомпрометированным, напомнив, что бывший президент США Барак Обама, который также получил Нобелевскую премию мира, развязал несколько войн.

Трамп являлся одним из главных претендентов на Нобелевскую премию мира, однако ее получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Ее в комитете назвали «одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последние годы». Белый дом заявил, что решение о присуждении Нобелевской премии мира говорит о политизации комитета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

    Собака спасла хозяина от ядовитой змеи и сама получила укус

    Запугивавший жителей российского села штурмовик ВСУ услышал приговор

    В Севастополе объявили угрозу удара ВСУ

    Мхитарян рассказал об обмене оскорблениями с Моуринью

    Финансовые потери рэпера Macan из-за службы в армии оценили

    Россиянам пообещали более холодную зиму

    В Риме закрылось место рождения «Мертвых душ»

    Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

    Хирург назвал требующую коррекции деталь внешности жены Безоса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости