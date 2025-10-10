В Совфеде назвали Трампа более достойным Нобелевской премии мира

Сенатор Джабаров назвал Трампа более достойным Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп больше достоин Нобелевской премии мира, чем получившая ее лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, его слова приводит Life.ru.

По его словам, Трамп больше заслужил премию, так как добился перемирия в секторе Газа и попытался нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, он продолжает пытаться закончить боевые действия на Украине.

«Про этого лидера оппозиции из Венесуэлы никто даже не слышал. Но почему-то этот комитет всегда выбирает людей, которые выступают против своего государства, против своей страны, в данном случае — против Венесуэлы», — сказал парламентарий.

Он назвал Нобелевский комитет ангажированным и скомпрометированным, напомнив, что бывший президент США Барак Обама, который также получил Нобелевскую премию мира, развязал несколько войн.

Трамп являлся одним из главных претендентов на Нобелевскую премию мира, однако ее получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Ее в комитете назвали «одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последние годы». Белый дом заявил, что решение о присуждении Нобелевской премии мира говорит о политизации комитета.