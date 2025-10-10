Назван лауреат Нобелевской премии мира. Кто получил ее вместо Трампа?

Лауреатом Нобелевской премии мира стала лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Об этом заявили представители комитета премии.

Мария Корина Мачадо] получает Нобелевскую премию мира за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии пресс-служба комитета премии

Ее назвали «одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последние годы». В 2024 году политик одержала победу на оппозиционных праймериз, однако не была допущена к выборам в президенты из-за запрета Верховного суда Венесуэлы. Ее место занял Эдмундо Гонсалес Уррутиа, но в итоге он проиграл в гонке Николасу Мадуро. После этого в Каракасе разгорелись протесты — власти заметили, что Мачадо оказала огромное влияние на беспорядки.

Трамп не получил премию

Президент США Дональд Трамп являлся одним из главных претендентов на награду. Он мог стать лауреатом Нобелевской премии мира за усилия в урегулировании конфликта в Газе, однако аналитики отмечают, что против победы американского лидера могли сыграть закрытие Агентства по международному развитию (USAID) и введение тарифов для ряда стран.

Сам Трамп постарался ускорить подписание соглашения по Газе до 10 октября, чтобы успеть повлиять на решение по присуждению Нобелевской премии мира.

Кроме того, для получения награды политик решил оказать давление на Норвегию. Сообщается, что Трамп может усилить импортные тарифы для Осло из-за отказа дать ему премию мира. Аналитики не исключили, что глава Белого дома также способен убедить другие государства не покупать норвежские энергопродукты и сократить контакт с правительством страны.

В ответ на это глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заметил, что Нобелевский комитет обладает политической независимостью и за все годы существования приобрел «солидный опыт» разъяснения этого различным странам.

В России раскрыли отношение к Нобелевской премии мира для Трампа

Россия поддержала бы присуждение Нобелевской премии мира президенту США. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Я думаю, да, наверное, поддержала бы, если бы нас спросили Юрий Ушаков помощник президента России

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман также заметил, что американский глава вполне заслуживает подобную награду. Он подчеркнул, что в последнее время в поле зрения комитета вряд ли было много кандидатов, более достойных, чем Трамп.

Кроме того, парламентарий добавил, что получением Нобелевской премии мира президент Соединенных Штатов и главный представитель Республиканской партии хотел «утереть нос» демократам.