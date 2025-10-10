Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

Белый дом: Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира

Решение о присуждении Нобелевской премии мира венесуэльскому оппозиционеру, а не президенту США Дональду Трампу, говорит о ее политизированности. Об этом заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг в социальной сети X.

«Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира», — написал он.

Ранее комитет премии сообщил, что Нобелевскую премию мира в этом году получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. «[Мария Корина Мачадо] получает Нобелевскую премию мира за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии», — говорится в заявлении.

До этого газета Financial Times сообщала, что Трамп торопится заключить сделку между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, чтобы успеть повлиять на решение комитета по присуждению Нобелевской премии мира.