17:21, 10 октября 2025Мир

Венесуэла предложила Трампу свои природные богатства

NYT: Мадуро предложил Трампу часть природных ресурсов Венесуэлы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности уступить США часть природных ресурсов своей страны в обмен на ослабление давления со стороны администрации американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Автократ Венесуэлы предложил передать нефтяные богатства и другие природные ресурсы своей страны США и прекратить сделки с противниками Америки, чтобы умиротворить президента Трампа», — пишет издание.

Как рассказали на условиях анонимности собеседники NYT, Каракас предложил Вашингтону «доминирующую долю в венесуэльской нефти и других минеральных богатствах», пытаясь положить конец политическому кризису.

Ранее стало известно, что Венесуэла начала подготовку к военному вторжению США.

    Все новости