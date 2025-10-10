Мир
06:40, 10 октября 2025

В Венесуэле начали подготовку к вторжению США

На подъездах к границе Венесуэле установили блокпосты, готовясь к вторжению США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Венесуэле начали подготовку к вторжению США. Об этом сообщает Telegram-канал «Шепот Фронта», публикуя соответствующие фотографии.

На кадрах видно, что на подъездах к столице государства установили сооружения, преграждающие проезд, и блокпосты.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США нанесли новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы. По их данным, корабль был связан с незаконным оборотом наркотиков и террористическими организациями.

До этого издание Washington Examiner писало, что Соединенные Штаты могут начать военное вторжение в Венесуэлу. Как утверждается, американские военные стратеги считают, что сил США теперь достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов.

