Виктория Бекхэм объяснила угрюмое выражение лица на красных дорожках

Дизайнер Виктория Бекхэм объяснила угрюмое выражение лица неудачным ракурсом

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм объяснила грустное выражение лица на красных дорожках. На соответствующий эпизод в документальном фильме Netflix обратило внимание издание People.

Выяснилось, что дело — в неудачном ракурсе. По словам телезвезды, в этом виноват ее супруг.

«Все эти годы я выглядела несчастной, потому что, когда мы стояли на красной дорожке, этот парень [Дэвид Бекхэм] всегда шел налево. Я не осознавала, что меня обычно фотографируют справа, но с этого ракурса я выгляжу нездоровой. Следовательно, я улыбаюсь внутри, но никто этого не видит, поэтому я и выгляжу такой угрюмой», — пояснила знаменитость.

В мае Виктория Бекхэм встревожила фанатов внешним видом. Тогда папарацци запечатлели дизайнера в Нью-Йорке в спортивном костюме. Она отказалась от макияжа и укладки.