Ценности
13:41, 10 октября 2025Ценности

Внешность 69-летней Крис Дженнер после кардинальной смены имиджа взволновала поклонников

Мария Винар

Фото: @krisjenner

Американская телезвезда Крис Дженнер показала результат после кардинальной смены имиджа, чем взволновала фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

69-летняя предпринимательница предстала перед камерой в черном кожаном жакете. Она позировала в золотом ожерелье с изумрудом, а также с нюдовым макияжем на лице и новой прической. На размещенном кадре видно, что бизнесвумен решила перекрасить свои черные пряди в блонд.

Поклонники удивились новой внешности знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под публикацией. «Как такое возможно? Понимаю, что деньги, но все же», «Крис превращается в Ким, а Ким — в Крис», «Она нашла колодец молодости и никому ничего не сказала», «Ты выглядишь такой молодой», «Этой девушке не больше 25. Клянусь!» — высказывались они.

В августе пользователи сети раскритиковали Крис Дженнер за пластику.

