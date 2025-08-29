В сети раскритиковали внешность 69-летней Крис Дженнер после пластики

В сети раскритиковали внешность американской телезвезды Крис Дженнер после пластики. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

69-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Волшебник страны Оз» в Лас-Вегасе в черном укороченном платье с рукавами. Помимо этого, она надела туфли на платформе и массивном каблуке. Свой образ звезда дополнила многочисленными украшениями.

Поклонники оценили внешний вид Дженнер в комментариях под постом. «Она выглядела лучше, прежде чем потратить 100 тысяч долларов. После этих подтяжек лица у женщин появляются огромные щеки, как у бурундуков», «Смешное лицо», «Мышцы лица выглядят опухшими, дряблыми и морщинистыми. Она потратила деньги впустую и проигрывает, поэтому ей нужно смириться со своим возрастом», «Ее щеки обвисли и напоминают расплавленный воск», — заявили они.

Ранее в августе шестой палец на ноге Крис Дженнер рассмешил пользователей сети. Подписчики рассмотрели фото телезвезды и заметили, что на ее правой ноге присутствует шестой палец.