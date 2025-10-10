Поддубный показал потери ВСУ на красноармейском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери на одном из направлений в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры показал военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

«Тяжелейшие потери ВСУ на красноармейском направлении. На видео картина разгрома — остовы бронетехники и горящие "коробки" противника, более 25 единиц тяжелой техники на маленьком участке дороги на Димитров (Мирноград)», — написал военкор.

По его словам, украинское командование превратило бои на данном участке фронта в «мясорубку» для бойцов ВСУ. Поддубный сравнил отправку Киевом сил на красноармейское направление с бросанием дров в костер.

Ранее стало известно, что российские войска прорвались в ключевой для обороны ВСУ город в Донбассе. Речь шла о Константиновке.