Военные США обеспокоились из-за дронов

NYT: Военные США обеспокоены использованием дронов в украинском конфликте

Военные США обеспокоены активным использованием дронов в ходе украинского конфликта. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«До недавнего времени эксперты в области обороны ожидали, что новые беспилотные технологии позволят американским войскам обнаруживать и уничтожать врага на расстоянии, сокращая продолжительность войн и снижая их риски», — утверждается в публикации.

Согласно материалу, боевые действия на Украине продемонстрировали, что «все оказалось наоборот». В связи с этим в американских Вооруженных силах ищут способ идти в ногу со временем, несмотря на бюрократические и политические вопросы.

Ранее журнал The National Interest сообщил, что спецназ армии Соединенных Штатов ведет подготовку к «конфликту» с Россией.