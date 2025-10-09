На Западе рассказали о подготовке армии США к предстоящему конфликту с Россией

NI: Спецназ армии США готовится к предстоящему конфликту с РФ

Спецназ армии Соединенных Штатов ведет подготовку к «конфликту» с Россией. С таким утверждением выступил журнал The National Interest.

«Летом армейские "зеленые береты" сотрудничали с европейскими спецподразделениями, готовясь к конфликту с Россией. В ходе двух отдельных учений бойцы армейского спецназа работали с польскими и британскими силами специальных операций», — указано в статье.

Как утверждается, учения в Польше были сосредоточены на отработке методов воздушной мобильности. Включая высадку и эвакуацию с использованием вертолетов CH-47.

Ранее аналитик Фрэнк Роуз заявил, что Россия в конфликте на Украине применяет большое количество беспилотников. Штаты не готовы к таким методам ведения войны и в случае противостояния никак не смогут с этим бороться.

В свою очередь, военный эксперт Франц-Штефан Гади признал, что Россия достигла прогресса в дронах.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что страны НАТО абсолютно не готовы к затяжному военному конфликту с Россией.