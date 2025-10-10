Забота о себе
08:31, 10 октября 2025Забота о себе

Врач оценил эффективность новомодной процедуры по увеличению клитора

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ruigsantos / Shutterstock / Fotodom

Врач-дерматолог Александр Быканов высказался по поводу набирающей популярность процедуры по увеличению клитора. Этот тренд он оценил в своем Telegram-канале.

«Это одна из самых бесполезных по своей сути процедур. Если интимная пластика в некоторых проявлениях, особенно реконструктивных, имеет место быть, то тут по всем пунктам мимо», — уверяет Быканов.

По его словам, эта процедура является лишь способом заработать деньги, но никакой доказанной пользы не имеет. В том числе после нее женщины не будут получать больше удовольствия от секса. Не влияет гиалуроновая кислота, используемая для увеличения клитора, и на его чувствительность. При этом такое вмешательство является безопасным, поскольку препарат потом рассосется, добавил врач.

Ранее дерматолог Монтсеррат Сальерас посоветовала лысым мужчинам купить шампунь. По ее словам, даже при отсутствии волос кожное сало на голове продолжает вырабатываться.

