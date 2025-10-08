Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:30, 8 октября 2025Забота о себе

Врач призвала лысых мужчин купить шампунь и мыться

Дерматолог Сальерас: Лысым мужчинам необходимы шампунь и солнцезащитный крем
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Timur Malazoniia / Getty Images

Дерматолог Монтсеррат Сальерас заявила, что лысым мужчинам тоже необходим шампунь. Ее слова приводит издание El Periodico De España.

Как пояснила Сальерас, несмотря на отсутствие волос, на голове все равно продолжает вырабатываться кожное сало, которое необходимо регулярно удалять. При этом частота мытья должна зависеть от образа жизни человека и его индивидуальных потребностей, добавила врач.

Материалы по теме:
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

Специалистка призвала лысых мужчин не наносить на голову гель для душа, поскольку это чревато сухостью и раздражением кожи головы. Вместо этого лучше купить шампунь, который мягко воздействует на кожу. В заключение Сальерас посоветовала защищать голову от ультрафиолетового излучения с помощью солнцезащитного крема.

Ранее косметолог Даниэль Гроних назвала компоненты косметики, которые приводят к появлению прыщей. Так, она призвала отказаться от средств с кокосовым маслом и тальком.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ангела Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО. Как на ее слова отреагировали в ЕС и на Украине?

    Перевозки грузов беспилотными автомобилями в России резко выросли

    Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили

    Командир «Ахмата» рассказал об утрамбованных «тетрисом» телах бойцов ВСУ

    В российском регионе произошло землетрясение

    Захарова объяснила мобилизацию на Украине освобождением пространства для Европы

    В российском детсаду провели День беременных

    Жители российского города пожаловались на тошнотворный запах

    В зону СВО поставили «Торы» с ИИ

    Прилетевший в Москву раненый дезертир получил 12 лет колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости