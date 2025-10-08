Врач призвала лысых мужчин купить шампунь и мыться

Дерматолог Сальерас: Лысым мужчинам необходимы шампунь и солнцезащитный крем

Дерматолог Монтсеррат Сальерас заявила, что лысым мужчинам тоже необходим шампунь. Ее слова приводит издание El Periodico De España.

Как пояснила Сальерас, несмотря на отсутствие волос, на голове все равно продолжает вырабатываться кожное сало, которое необходимо регулярно удалять. При этом частота мытья должна зависеть от образа жизни человека и его индивидуальных потребностей, добавила врач.

Специалистка призвала лысых мужчин не наносить на голову гель для душа, поскольку это чревато сухостью и раздражением кожи головы. Вместо этого лучше купить шампунь, который мягко воздействует на кожу. В заключение Сальерас посоветовала защищать голову от ультрафиолетового излучения с помощью солнцезащитного крема.

Ранее косметолог Даниэль Гроних назвала компоненты косметики, которые приводят к появлению прыщей. Так, она призвала отказаться от средств с кокосовым маслом и тальком.