ВС России уничтожили расчет БПЛА ВСУ, обстреливавший Белгородскую область

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили расчет БПЛА украинских войск, наносивший удары по Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«В районе Волчанска ударом высокоточного оружия уничтожен экипаж БПЛА», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), наносивший удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, был уничтожен вместе с командиром.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли новый удар по Киеву, а также атаковали Кременчугскую ГЭС и Криворожскую ТЭС. Также в Запорожье повреждена газовая инфраструктура.