Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:47, 10 октября 2025Силовые структуры

Зарубивший топором пятерых человек «ижевский Раскольников» вышел на свободу

Зарубивший топором 5 человек в Ижевске серийный убийца Артамонов стал бомжом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Зарубивший топором пятерых человек в 90-х Юрий Артамонов, известный как «ижевский Раскольников», вышел на свободу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, он освободился после второго срока. В общей сложности он провел в заключении 25 лет и один месяц. После выходы на свободу он не смог устроиться на работу и стал бомжом, но продолжает отмечаться в отделе полиции в рамках надзора.

Артамонов был приговорен к высшей мере наказания за серию жестоких расправ во дворах в центре Ижевска. У всех его жертв были проломлены головы. Маньяка удалось задержать в 1997 году. Правоохранители доказали его причастность к 21 преступлению — пятерым расправам, четырем покушениям, сериям краж и разбоев. В 2017 году он вышел на свободу по УДО, но сразу стал воровать — украл велосипед и из квартиры россиянки забрал одну тысячу рублей, за что снова был осужден на три года и один месяц.

Ранее сообщалось, что Андрей Попов, которого приговорили к смертной казни за расправу над пермским милиционером в 1995 году, вышел на свободу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергосистема на грани коллапса». Армия России вывела из строя ключевые ГЭС и ТЭС Украины. Города погрузились во тьму

    Венгрия призвала всех запомнить один важный урок

    Женщина с четвертой стадией рака рассказала о неочевидных симптомах заболевания

    Российская авиакомпания нарушила права пассажиров и поплатилась

    Стали известны планы США после первого этапа мирного плана по Газе

    Раскрыты сроки наступления метеорологической зимы в Москве

    Задержанного в Баку российского журналиста освободили

    56-летняя супермодель в прозрачном платье без нижнего белья посетила балет

    Мусоровоз переехал пенсионерку в российском городе и попал на видео

    Женщина неделю проболела дома и разбогатела на восемь миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости