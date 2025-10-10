Зарубивший топором пятерых человек «ижевский Раскольников» вышел на свободу

Зарубивший топором 5 человек в Ижевске серийный убийца Артамонов стал бомжом

Зарубивший топором пятерых человек в 90-х Юрий Артамонов, известный как «ижевский Раскольников», вышел на свободу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, он освободился после второго срока. В общей сложности он провел в заключении 25 лет и один месяц. После выходы на свободу он не смог устроиться на работу и стал бомжом, но продолжает отмечаться в отделе полиции в рамках надзора.

Артамонов был приговорен к высшей мере наказания за серию жестоких расправ во дворах в центре Ижевска. У всех его жертв были проломлены головы. Маньяка удалось задержать в 1997 году. Правоохранители доказали его причастность к 21 преступлению — пятерым расправам, четырем покушениям, сериям краж и разбоев. В 2017 году он вышел на свободу по УДО, но сразу стал воровать — украл велосипед и из квартиры россиянки забрал одну тысячу рублей, за что снова был осужден на три года и один месяц.

