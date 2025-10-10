Бывший СССР
Зеленский рассказал о новой схеме изъятия российских активов

Зеленский: Новая схема изъятия российских активов основана на гарантиях стран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский упомянул новую схему попыток изъять российские активы на нужды его страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что механизм является сложным, поскольку не предполагает прямое изъятие активов. Схема основана на гарантиях стран, уточнил он.

«Это сложно, но мы получаем позитивные сигналы относительно изъятия соответствующих денег. Там не совсем изъятие, другая схема — через гарантии стран происходит, не хочу вдаваться в детали», — рассказал он.

Ранее в Кремле назвали возможный ответ России на действия по изъятию активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет бессрочно преследовать инициаторов этого решения.

