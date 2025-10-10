Зеленский: Вопросы по защите киевских ТЭЦ от дронов не только в ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на критику по защите киевских ТЭЦ от дронов. Его слова приводит «РБК-Украина».

Политик отметил, что вопрос не только в системах противовоздушной обороны (ПВО), поскольку военные не могут использовать ракеты Patriot против беспилотников. Также он не готов предъявить претензии и к мэру столицы.

«Я мог бы сейчас сказать, что я думаю об этом все, но не буду, потому что война одна у нас на всех… Поэтому я не буду расходиться антикомплиментами тем людям, которые в целом не способны что-то сделать», — подчеркнул Зеленский.

Соответствующее заявление президент сделал на фоне появления слухов об отсутствии защиты от дронов на ТЭЦ Киева. Городские власти ответили, что все объекты имеют необходимую защиту первого этапа согласно требованиям Генштаба.

Ранее депутат Верховной Рады от партии Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала жителей Киева переезжать из-за возможного блэкаута.

В том же обращении нардеп также сообщила, что Россия может уничтожить практически любой объект инфраструктуры на Украине. Вопрос лишь в том, отмечает депутат Рады, сколько оружия может быть применено.