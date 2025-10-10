Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:34, 10 октября 2025Бывший СССР

Зеленский резко ответил на критику по защите киевских ТЭЦ от дронов

Зеленский: Вопросы по защите киевских ТЭЦ от дронов не только в ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на критику по защите киевских ТЭЦ от дронов. Его слова приводит «РБК-Украина».

Политик отметил, что вопрос не только в системах противовоздушной обороны (ПВО), поскольку военные не могут использовать ракеты Patriot против беспилотников. Также он не готов предъявить претензии и к мэру столицы.

«Я мог бы сейчас сказать, что я думаю об этом все, но не буду, потому что война одна у нас на всех… Поэтому я не буду расходиться антикомплиментами тем людям, которые в целом не способны что-то сделать», — подчеркнул Зеленский.

Соответствующее заявление президент сделал на фоне появления слухов об отсутствии защиты от дронов на ТЭЦ Киева. Городские власти ответили, что все объекты имеют необходимую защиту первого этапа согласно требованиям Генштаба.

Ранее депутат Верховной Рады от партии Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала жителей Киева переезжать из-за возможного блэкаута.

В том же обращении нардеп также сообщила, что Россия может уничтожить практически любой объект инфраструктуры на Украине. Вопрос лишь в том, отмечает депутат Рады, сколько оружия может быть применено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    Кончаловский высказался о покупке квартир детям

    Назван обогнавший по стоимости вратаря ПСЖ Сафонова российский футболист

    Зеленский рассказал об отсутствии у ВСУ ракет для Patriot

    В двух российских аэропортах временно ограничили полеты

    Сальдо рассказал о бегстве украинских властей в Херсонской области

    Москвичей предупредили о сильном тумане

    Известная баскетболистка снялась в нижнем белье для шоу Victoria's Secret

    Солдаты ВСУ начали искать подработку из-за низкой зарплаты

    Лауреат Нобелевской премии мира посвятила свою награду Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости