Женщина нашла в ресторанном блюде розовую жемчужину

Жительница США нашла в блюде розовую жемчужину и украсила ей семейную реликвию

Жительница США по имени Ребека Уиншип рассказала, как случайно создала семейную реликвию. Об этом пишет People.

По словам женщины, необычную находку она сделала в ресторане в 2023 году. Тогда она заказала какое-то блюдо из моллюсков и чуть не сломала об него зуб. Внутри Уиншип нашла небольшой розовый камень. Менеджер ресторана объяснил, что ей повезло найти жемчужину.

Женщина призналась, что приняла жемчуг за послание от покойного отца. Она пояснила, что развеяла его прах над океаном, откуда к ней и пришел этот камень. Уиншип не хотела продавать жемчужину и решила превратить ее в украшение — украсить ей кольцо.

Она сама сделала эскиз для изделия и отнесла его ювелиру. Тот создал украшение в стиле барокко. В центре была отполированная розовая жемчужина, а над ней — небольшой бриллиант. Через несколько месяцев женщина вышла замуж и стала носить изделие с обручальным кольцом. С тех пор Уиншип считает это украшение семейной реликвией.

Женщина призналась, что однажды чуть не потеряла кольцо с жемчужиной, поэтому теперь носит его гораздо реже. Она хочет сохранить его для будущих поколений и передать детям. «Это стало частью моего любовного путешествия и всей моей истории», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что жительница Италии отнесла семейную реликвию в аукционный дом и неожиданно узнала, что ее можно продать за 1,2 миллиона евро. Кварц из кольца ее бабушки оказался редким розовым бриллиантом.