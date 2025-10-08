Кварц из кольца бабушки оказался редким бриллиантом стоимостью 114 миллионов рублей

Кольцо бабушки из Италии оказалось реликвией стоимостью 114 миллионов рублей

Жительница Италии Лаура отнесла семейную реликвию в аукционный дом и неожиданно узнала, что ее можно продать за 1,2 миллиона евро (114 миллионов рублей). Об этом пишет Jam Press.

По словам Лауры, украшение ей досталось от покойной бабушки. Она знала, что кольцо из платины. Его в начале 1970-х годов изготовила компания Bulgari, выпускающая продукцию класса «люкс». Кольцо было украшено розовым камнем, и Лаура была уверена, что это простой кварц.

Оказалось, что в кольцо был вставлен натуральный розовый бриллиант. Он поразил сотрудников аукционного дома Aste Bolaffi не только своим редким цветом, но и весом. Бриллиант в кольце Лауры весит 3,18 карата. По задумке ювелира, его окружают 64 обычных бриллианта. Их общий вес оценивается в 1,93 карата.

Специалист Aste Bolaffi Маттео Арманди назвал кольцо Лауры невероятной редкостью. Его выставят на онлайн-торги.

