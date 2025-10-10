Из жизни
19:42, 10 октября 2025Из жизни

Женщина решила прокатиться на аттракционе «Дом с привидениями» и умерла

В США посетительница Диснейленда решила пощекотать себе нервы и умерла
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В США женщина, решившая пощекотать себе нервы, не пережила поездку на аттракционе. Об этом сообщает The Mirror.

Пожилая женщина приехала в Диснейленд в Калифорнии и захотела прокатиться на классическом аттракционе «Дом с привидениями». В нем посетители проезжают в кабинках по пугающему лабиринту внутри особняка. Сразу после завершения поездки она потеряла сознание. Сотрудникам службы безопасности парка пришлось проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия парамедиков. Спасти ее не удалось.

«Посетительница была доставлена в местную больницу, где позднее была констатирована смерть», — уточнил официальный представитель парка.

Ранее в США посетитель новейшего парка аттракционов в штате Флорида не пережил поездки на американских горках. Его доставили в больницу, однако спасти не смогли.

    Все новости