Женщина решила прокатиться на аттракционе «Дом с привидениями» и умерла

В США женщина, решившая пощекотать себе нервы, не пережила поездку на аттракционе. Об этом сообщает The Mirror.

Пожилая женщина приехала в Диснейленд в Калифорнии и захотела прокатиться на классическом аттракционе «Дом с привидениями». В нем посетители проезжают в кабинках по пугающему лабиринту внутри особняка. Сразу после завершения поездки она потеряла сознание. Сотрудникам службы безопасности парка пришлось проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия парамедиков. Спасти ее не удалось.

«Посетительница была доставлена в местную больницу, где позднее была констатирована смерть», — уточнил официальный представитель парка.

Ранее в США посетитель новейшего парка аттракционов в штате Флорида не пережил поездки на американских горках. Его доставили в больницу, однако спасти не смогли.