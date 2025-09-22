Мужчина не пережил поездку на новейшем аттракционе и озадачил полицию

В США мужчина загадочным образом умер после поездки на американских горках

В США посетитель новейшего парка аттракционов в штате Флорида не пережил поездки на американских горках. Об этом сообщает Daily Star.

Полиция города Орландо расследует загадочное происшествие, которые случилось в среду, 17 сентября, в парке Universal Epic Universe. Рядом с аттракционом Stardust Racers потерял сознание 32-летний мужчина. Его доставили в больницу, однако спасти не смогли.

Выяснилось, что мужчине стало плохо после поездки на Stardust Racers, который представляет собой американские горки с двумя трассами. Два поезда вагонеток везут посетителей рядом друг с другом. Вагонетки достигают скорости 100 километров в час, создавая таким образом иллюзию космического путешествия.

В полиции заявили, что озадачены происшествием, так как пока не смогли установить, что именно случилось с мужчиной. При этом известно, что он точно не выпал из вагонетки во время движения. Администрация парка закрыла Stardust Racers до окончания расследования.

Парк корпорации NBCUniversal открылся в Орландо в конце мая и является одним из самых современных в стране.

Ранее сообщалось, что в Великобритании девушка получила серьезные травмы головы из-за движущегося пола аттракциона. Волосы пострадавшей попали в механизм.