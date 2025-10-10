Экономика
Жителей Львова предупредили о нехватке газа для включения отопления

Полина Луханина

Фото: Video_Stock _Production / Shutterstock / Fotodom

Коммунальные предприятия украинского Львова в ближайшие несколько недель не смогут подавать отопление в дома из-за дефицита газа, заявил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

По его словам, отопление в ближайшее время не смогут дать из-за ситуации в стране.

Городу не хватает более половины объема газа, необходимого для нормального прохождения отопительного сезона в октябре, город получил лимит в 8 миллионов кубических метров из необходимых 18.

Ранее жители Закамска пожаловались, что их аварийный дом на протяжении трех месяцев заливает кипятком. Отмечается, что расселить здание 40-х годов постройки планируется только через шесть лет, в настоящее время жителям приходится самостоятельно бороться с аварией.

