07:25, 10 октября 2025Силовые структуры

Жителя Таджикистана не пустили в Россию из-за видео о теракте в «Крокусе»

Жителя Таджикистана не пустили в Россию из-за оправдания теракта в «Крокусе»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пограничники не пустили в Россию жителя Таджикистана из-за найденного у него в телефоне видео о теракте в «Крокус Сити Холле» с оправданием действий террористов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Помимо этого, в смартфоне иностранного гражданина нашли критику миграционной политики России, оправдание действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и недостоверные сведения о Российской армии. Пограничное управление ФСБ запретило мужчине въезд в страну, обосновав свое решение обеспечением безопасности государства.

Мужчина обратился в суд Астрахани с просьбой отменить решение, объяснив иск тем, что его дочь является гражданкой России, а также отметил, что государство «должно уважать право на частную жизнь». Суд отклонил жалобу.

Ранее стало известно, что пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» до сих пор лечат ожоги. Как рассказал РИА Новости участник процесса, люди также страдают от нервного тика, это заметно во время допросов в суде, у них начинает дергаться лицо.

